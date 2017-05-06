شاحنةٌ عسكريةٌ روسيةٌ تقتل طفلاً في طرطوس

غيث علي: كلنا شركاء

قضى طفل، وأصيبت عائلته وعسكريون روس بجروح خطرة، يوم الجمعة 5 أيار/مايو، إثر انقلاب شاحنةٍ عسكريةٍ روسيةٍ على منزلٍ في ريف طرطوس.

وتناقلت مصادر إعلامٍ مواليةٍ الخبر، وأفادت بأن حادث سير مروع حدث في قرية بارمايا مفرق الكعبية في ريف طرطوس، إثر انقلاب شاحنة عسكرية روسية محملة بالصواريخ، على منزل (محمد زيفا)، ما أدى إلى مقتل الطفل “علي حافظ سعود” من القرية، وإصابة عائلته بجروح خطرة، إضافة إلى إصابة عسكريين روس بجروح خطرة أيضاً.

وأضافت المصادر بأن عائلة الطفل “عي حافظ سعود” تم نقلها إلى قسم العناية المركزة في مستشفى بانياس بريف طرطوس، لتلقي العلاج.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الساحل السوري مثل هذه الحوادث، فقد انفجرت ناقلة جند للقوات الروسية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، يوم السبت 4 شباط/فبراير الماضي، واحترقت بالكامل جراء انفجار الذخيرة بداخلها. ونفت مصادر إعلام موالية حينها سقوط ضحايا إثر الحادث.

وعزى موالون سبب هذه الحوادث إلى تهور العسكريين الروس في قيادتهم للحافلات، وخاصة المحملة بالذخيرة، حيث علّق أحدهم على حادث مقتل الطفل قائلاً: “بشرفي كانو مصورخين بالنزول… كان بينا وبين الحادث خمسين متر”.