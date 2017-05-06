الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1233.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الأسهم الآسيوية، الجمعة، حيث أثار نزول السلع الأولية مخاوف تتعلق بمتانة الاقتصاد العالمي في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة خلال التعاملات.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى1233.40 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع البالغ 1225.20 دولار للأوقية الذي سجله الخميس، وتتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر تقارب ثلاثة في المئة وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المئة إلى 16.41 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 16.17 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن للهبوط نحو خمسة في المئة هذا الأسبوع ليسجل ثالث خسائره الأسبوعية.

وصعد البلاتين أكثر من واحد في المئة إلى 908.25 دولار للأوقية.وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الخميس ويتجه للنزول أكثر من أربعة في المئة هذا الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 805.20 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.