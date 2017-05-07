النفط في أدنى مستوى خلال 5 أشهر

Posted on 2017/05/07Posted in: اقتصاد

كلنا شركاء: سكاي نيوز عربية

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إلى أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر بفعل مخاوف من استمرار تخمة المعروض.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن مزيج برنت العالمي انخفض بنسبة 3 في المئة ليصبح دون 47 دولارا، مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 نوفمبر الماضي.

وفي السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة أكثر من 3 في المئة في التعاملات المبكرة لينزل عن 44 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر الماضي، وكان الخام هبط 4 في المئة الخميس.

لكن الخامين قلصا خسائرهما وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، إذ جرى تداولهما بالقرب من مستويات إغلاق الخميس.






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