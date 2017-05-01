الرائد أبو أسامة الجولاني يكشف لـ (كلنا شركاء) سبب المشادة الكلامية في (أستانة)

مضر الزعبي: كلنا شركاء

شهدت الجولة الرابعة من مؤتمر (أستاتة) يوم الخميس 4 أيار/مايو، مشادة كلامية حادة بين وفد قوى الثورة، وممثلي إيران في المؤتمر، على خلفية اعتراض وفد قوى الثورة على توقيع إيران على اتفاق “مناطق خفض التوتر” كجهة ضامنة.

وقال عضو وفد قوى الثورة إلى “أستانة”، الرائد أبو أسامة الجولاني، لـ “كلنا شركاء”، إن الإعلامي (حسين مرتضى) مراسل قناة العالم الإيرانية، وجّه كلاماً لرئاسة الجلسة خلال توقيع الاتفاقية، وقال “إن وفد قوى الثورة هم مجموعة من الإرهابيين، ويجب أن لا يكونوا في قاعة المؤتمر، وهذه القاعة للناس المحترمين، ولا مكان للإرهابيين فيها”.

وأردف الجولاني “عندها أنا قمت ووجهت الكلام له، وقلت: أنتم الإرهابيون على مر التاريخ، ودائما أنتم من تعتدون على منطقتنا العربية منذ 1400 سنة، وقبلها من أيام كسرى، ونحن ندافع عن الشعب السوري ولسنا إرهابيين، الإرهابي هو من أتى لقتل السوريين”.

وأَضاف “أنا لم أنسحب من الجلسة لأننا نريد أن نبقى متواجدين ونتحدث بما نريد، وموقفنا كان واضحاً خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الاجتماع”.

وأكد عضو وفد قوى الثورة إلى “أستانة”، أن “القانون الدولي يضمن لنا الدفاع عن النفس، ونحن يحق لنا الرد على مصدر النيران، ولن نتساهل مع أي خرق للاتفاق الموقع في (أستانة)، كون ذلك حق لنا يكفله القانون الدولي، ونحن لن نسلم سلاحنا تحت أي ظرف من الظروف، وهذا الأمر غير مطروح على الإطلاق وغير قابل للنقاش”.