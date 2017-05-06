أمير قطر ورئيس بولندا يبحثان القضيتين الفلسطينية والسورية ويوقعان 4 اتفاقيات تعاون

كلنا شركاء: خالد المطيري- الخليج الجديد

بحث أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، ورئيس بولندا «اندجيه دودا»، عددا من قضايا المنطقة والمستجدات الراهنة لاسيما القضيتين الفلسطينية والسورية.

جاء هذا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الجمعة، أعقبها توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدة مجالات، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الجلسة، أيضا، بحث العلاقات الثنائية وآفاق تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع على كافة الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والعسكرية والسياحية.

كما تناول الجانبان تنامي ظاهرة الإٍرهاب في العالم والسبل الكفيلة بحل أسباب تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في التصدي لهذه الظاهرة.

وأكد الرئيس البولندي – حسب المصدر ذاته – حرصه على تنمية مجالات التعاون مع دولة قطر في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية والصحية والعسكرية، بالإضافة إلى تطلع بولندا للمساهمة من خلال شركاتها في مجال مشاريع كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

وعقب المباحثات شهد أمير قطر ورئيس بولندا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين.

والاتفاقيات الأربعة هي بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون في المجال الثقافي، والتعاون في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية، والتعاون الاقتصادي.

أيضاً، التقى أمير قطر، اليوم، «ستانسواف كارجيفسكي» رئيس مجلس الشيوخ في بولندا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة وارسو.

وحسب «قنا»، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في المجالات كافة.

ووصل أمير قطر وارسو، مساء الخميس، في زيارة رسمية تستمر يومين هي الأولى له إلى بولندا منذ توليه الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013.

وشهدت العلاقات بين الدوحة ووارسو تطورا وتناميا بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما بعد افتتاح السفارة البولندية في الدوحة عام 2006، وافتتاح سفارة دولة قطر في وارسو عام 2008.

ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 345.5 مليون يورو، وتمثل صادرات الغاز المسال القطري جزءا كبيرا منه.