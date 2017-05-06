الثوار يصدون 3 محاولاتٍ لاقتحام الزلاقيات شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار لثلاث محاولات اقتحامٍ لقرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي، بعد منتصف الليلة الماضية، وكبدوا قوات النظام وميليشياته خسائر في الأرواح والمعدات.

ومع دخول اتفاق مناطق خفض التصعيد حيز التنفيذ، صعّدت قوات النظام وميليشياته من هجماتها على ريف حماة الشمالي، وحاولت جاهدة التقدم في المنطقة، وسيطرت على عدة نقاط داخل قرية الزلاقيات جنوب مدينة اللطامنة، قبل أن تشنّ كتائب الثوار هجوماً معاكساً استعادت خلاله كامل القرية.

كما تصدت كتائب الثوار لمحاولتين متتاليتين لاقتحام القرية خلال ساعات قليلة. سقط خلالها ثلاثة قتلى في صفوف كتائب الثوار، اثنان منهم من جيش العزة، والثالث من جيش النصر.

وترافقت محاولات تقدم قوات النظام وميليشياته على الزلاقيات بقصفٍ عنيفٍ جداً استهدف مدن وقرى ريف حماة الشمالي، بما فيها قرية الزلاقيات، حيث وثق ناشطون استهداف حواجز محطة كهرباء محردة ومدينة حلفايا وقرية شليوط لقرية الزلاقيات ومحيطها بعشرات القذائف والصواريخ.

كما استهدف قصف عنيف ومكثف مدينة اللطامنة وقرى معركبة والزكاة والبويصة، مصدره حواجز قوات النظام المتواجدة في حاجز دير محردة وحلفايا وصوران ومعردس وجبل زين العابدين، وذلك بعد دخول اتفاق خفض التصعيد حيِّز التنفيذ.

وشنّ الطيران الحربي أكثر من أربع غارات جوية بالرشاشات الثقيلة، استهدفت الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، بعد منتصف الليلة الماضية.