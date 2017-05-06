ألمانيا.. اعتقال سوري للاشتباه في انتمائه لداعش

وقال البيان إن أحمد أيه. يعتقد أنه عضو في “المنظمات الإرهابية الأجنبية” جبهة النصرة وداعش وشارك في “وحدة قتالية” بجبهة النصرة وإنه قاد الوحدة في وقت لاحق بمنطقة الرقة السورية.

وفي برلين قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إنه على الرغم من أنه لم يتم منع أي هجوم من خلال اعتقال الرجل إلا أن “جرائمه” كانت “ترتبط بالمشاركة والدعم لأنشطة إرهابية”.