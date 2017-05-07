لماذا تطلب بنوك صينية صورا عارية للزبائن؟

كلنا شركاء: سوا

وجدت عدة مؤسسات تقدم قروضا في الصين حيلة من أجل ضمان تسديد الديون، إذ تطلب من المستدين صورا عارية له، خاصة من قبل البنات اللواتي يدرسن في الجامعة.

ونقلت جريدة ساوثرن ميتروبوليس دايلي الحكومية أن شركات بنكية مختصة في القروض النقدية تطلب من الطالبات في الجامعات الصينية تسليم صورهن عارية للبنك، بالإضافة إلى نسخة من الهوية كضمان لتسديد القروض.

وفي حال عدم التسديد في الوقت المتفق عليه سلفا، يتم نشر هذه الصور.

وقالت إحدى المستدينات للجريدة الصينية، إنها اقترضت 500 يوان (75 دولارا)، من قبل إحدى هذه الشركات البنكية الخاصة مع فائدة قدرها 30 في المئة أسبوعيا، ما دفعها إلى أخذ قروض أخرى من أجل دفع القروض القديمة والفوائد.

ووصلت الديون إلى 55 ألف يوان (8347 دولارا)، وحينها طلبت منها الجهة الدائنة إعطاءها صورا عارية كضمان لتسديد الديون.

وقالت المستدينة نفسها إن كثيرا من زميلاتها في الجامعة اضطررن لإعطاء صورهن عاريات للدائنين.

وقررت هذه المستدينة تقديم شكوى لدى مصالح الشرطة بسبب ابتزاز الشركة الدائنة لها.