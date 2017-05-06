مع الدقائق الأولى لتنفيذه…. قوات النظام والميليشيات الإيرانية تخرق اتفاق التهدئة

أسامة أبو زيد: كلنا شركاء

وثق ناشطون خروقات عدة لاتفاق (تخفيف التصعيد) الذي ترعاه الأطراف الثلاثة “تركيا، روسيا، وإيران”، وذلك مع الدقائق الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

وسجل ناشطون في تمام الساعة 12:7 استهداف بلدة تير معلة في ريف حمص الشمالي بصاروخ أسطواني مصنع محلي من نوع أرض أرض، وفي الساعة 9:21 دقيقة تم استهداف مدينة تلبيسة أيضاً في ريف حمص الشمالي بقذيفتي مدفعية استهدفتا المنازل السكنية في المنطقة الجنوبية من المدينة، وذلك من قبل مليشيات شيعية تتبع لقوات النظام.

وأما في حماة، فقد سجل ناشطون العديد من الخروقات، حيث تم الهجوم على قرية الزلاقيات في الريف الشمالي للمدينة من قبل مليشيات إيرانية وعراقية، واجهها تصدي الثوار، واستمرت الاشتباكات حتى الساعة الخامسة فجراً.

ترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي متواصل على مدينة اللطامنة وقرية الزلاقيات، بالإضافة إلى ثماني غارات بالصواريخ من طائرة النظام نوع (لام ٣٩) على مدينة اللطامنة وأطرافها في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتعرضت اللطامنة أيضاً في الساعة 9:15 صباح اليوم لقصف صاروخي من قبل راجمات متواجدة في مدن حلفايا وصوران وحاجز المصاصنة وصوران، واستخدم النظام أيضاً البراميل المتفجرة التي ألقاها من المروحيات الحربية على مدينة اللطامنة في تمام الساعة 10:21 من صباح اليوم السبت.

وكان لدمشق أيضاً نصيب من الخروقات، فقد استهدفت قوات النظام حي القابون شرقي العاصمة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يضاف أيضاً للخروقات استهداف قوات النظام لأحياء درعا البلد بقذائف هاون خرجت من كتيبة البانوراما 285 في تمام الساعة الثانية فجراً.

هذا ويتابع الطيران الروسي عملياته في مدينة الميادين في دير الزور وريف حمص الشرقي مستهدفاً جبل الضاحك ومحيط قصر الحيرة الشرقي والطيبة الشرقية والحقول النفطية الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”.

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https://www.youtube.com/watch?v=QWiKF1fsJGU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FKV2MW-VU3s&feature=youtu.be