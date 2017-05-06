واتساب يضيف ميزة (تثبيت المحادثات)

ووفق ما ذكره موقع “دايلي ميل” البريطاني، فإن تطبيق واتساب أضاف في بعض النسخ التجريبية ميزة جديدة و”مفيدة جدا”، تسمح بتثبيت المحادثات المهمة في أعلى القائمة، من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ولم يعلق “واتساب”، إلى حدود الساعة، على هذا التحديث، في وقت ذكر موقع “أندرويد بوليس” أن هذه الميزة ستظهر في التحديث التجريبي “2.17.162”.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى القائمة، يجب أن تنقر على المحادثة حتى يظهر رمز “الدبوس” بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

يشار إلى أنه يمكن تثبيت ثلاث محادثات فقط في وقت واحد.