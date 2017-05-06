قوات النظام تعلن وصل القلمون الغربي بالزبداني في ريف دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم السبت (6 أيار/مايو)، سيطرتها على كامل القلمون الغربي على الحدود اللبنانية، ووصله بمنطقة الزبداني بريف دمشق الغربي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام و(حزب الله) “تمكنوا من وصل منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني، بعد أن تمكنت تلك القوات الموجودة في جرود الطفيل وبلدتي سبنا والدرة بالتواصل الفيزيائي مع القوات الموجودة بمناطق عامود بلودان والزبداني وسرغايا، بعدما قامت بمسح وتمشيط للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي أصبحت خالية تماماً من المسلحين بعد خروج آخر دفعات لهم من سبنا والدرة”.

وأشار إلى أن “الحدود السورية-اللبنانية باتت آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالاً إلى سرغايا ودرة والطفيل، وصولاً إلى جرود فليطة بمسافة حوالي 113 كم، ومساحة المنطقة التي خرج منها المسلحون في الفترات الأخيرة تقدر بأكثر من 500 كم مربع”، بحسب “الإعلام الحربي المركزي”.

وكانت قد أعلنت ميليشيا حزب الله يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل المنصرم، سيطرتها على قرية درة في ريف دمشق، على الحدود مع لبنان شمال غرب بلدة سرغايا، وسيطرت على الحدود اللبنانية السورية هناك بشكل كامل، من الطفيل في لبنان حتى الزبداني.

وأفاد ناشطون بوصل أكثر من 50 عنصر من “جيش تحرير الشام” في 2 أيار/مايو الجاري، إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بعد خروجهم من بلدة سبنا.