(لؤي حسين) لـ قيادات النظام: غطّوا رؤوسكم عاراً وخجلاً

معاوية مراد: كلنا شركاء

شن “لؤي حسين” رئيس تيار بناء الدولة، هجوماً على قادة النظام، ونصحهم بتغطية رؤوسهم عاراً وخجلاً، بعد توقيع اتفاق (المناطق الآمنة) في “أستانة”.

وقال “حسين” في تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك”: “اتفاق المناطق الآمنة الذي تم في آستانا أمس يخص ويستهدف أراض سورية، ومناطق سورية، وبشر سوريين. بل وقوات الجيش السوري وطيرانه. هو لا يتحدث عن مناطق في تركيا أو إيران أو حتى روسيا”.

وانتقد “حسين” قادة النظام وأعوانه ومواليه في تنظيرهم للقبول بالاتفاق: “أقول ذلك لقادة النظام وجمهوره ومواليه. فقد يكونوا ينظرون للأمر على أنه شأن روسي أو تركي أو إيراني وليس شأناً سوريا بحتا. هؤلاء الذين ما زالوا يتحدثون عن الدولة والحكومة والسيادة، فالأولى بهم أن يغطوا رؤوسهم عاراً وخجلا، إن كانوا يخجلون”.

واتهم رئيس تيار بناء الدولة النظام بالاستقواء على أولاد البلد والعنجهية والغباء، “على النظام إما أن يستقوي على من تمكّنوا بغبائه وعنجهيته أن يلغوا قراره، أي يلغوا القرار الوطني السوري، بدل أن يستقوي على أولاد البلد، أو أن يصمت ذليلا”.