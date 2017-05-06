وفاة امرأةٍ سوريةٍ على أبواب مستشفىً في لبنان رفض استقبالها

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

توفيت مساء أمس الجمعة 5 أيار/مايو، امرأةٌ سوريةٌ نازحة، بعد رفض مستشفى إسلامي خيري في طرابلس بلبنان استقبالها، قبل حصولها على التأمين الصحي.

وكانت السيدة “ختام زريق” بحاجة لعملية سحب مياه من بطنها، إلا أن المستشفى الإسلامي الخيري رفض استقبالها، الأمر الذي دفعها وابنها للانتظار لمدة 4 ساعات على مدخل الطوارئ الذي وصلوا إليه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر أمس.

وأفاد ابن الفقيدة “علي عنطوز” بأن المريضة منعت من دخول المستشفى قبل موافقة شركة “NextCare” للتأمين، وهي مفوضة من هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان لإتمام عملية دخولها للمستشفى.

وقال علي “طالبنا بالدخول للمستشفى لأكثر من مرة ولكن المستشفى رفض ذلك، وحالة والدتي كانت تسوء أكثر فأكثر، لتسقط أرضاً فيقول لها أحد الأطباء الموجودين: أنت تعمدت هذا الأسلوب كي ندخلك، ولن ندخلك قبل حصولك على التأمين”.

وتمددت المريضة بعدها على سرير في غرفة الطوارئ لتفارق الحياة بعد وصولها للمستشفى بأربع ساعات دون أن تتلقى إسعافها وعلاجها.

وأوضحت المسؤولة في المستشفى الإسلامي الخيري أن المريضة “ختام” سورية الجنسية، وقد “خضعت لعملية تصوير إيكو وسكانر في مشفى آخر في نفس اليوم الذي أتتنا به، فطالبنا بوجود التأمين إلا أنها توفيت قبل أن تتم عملية إدخالها لمشفانا بشكل رسمي”.

وانتشر تسجيل مصور للفقيدة يظهر فيه ابنها وهو يصرخ غاضباً لرفضه إدخال والدته لبراد جثث المستشفى بعد إصرار الطبيب إدخالها، ولكن بعد موتها.

تتنوع معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج، وينتقل من معاناة الهروب من الموت والقتل والتدمير إلى معاناة النزوح والحرمان من الحقوق الإنسانية التي يسعى للحصول على أبسطها في هذا العامل الكبير.