وفاة (فطوم حيص بيص) بدمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

توفيت ظهر اليوم السبت (6 أيار/مايو)، الممثلة السورية “نجاح حفيظ” عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد أن تم إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس في العاصمة دمشق، إثر نوبة قلبية.

وتعتبر الفنانة “نجاح حفيظ” إحدى مؤسسات الدراما السورية، ولدت في دمشق عام 1941، وكانت بداياتها الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شاركت بعدد من الأعمال منها (اللص الظريف، خياط السيدات)، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية (فطوم حيص بيص) في عدة مسلسلات منها (صح النوم) عام 1974. وتوالت أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها (الخبز الحرام، ليل ورجال، عش المجانين).

ولا تزال “حفيظ” في مستشفى ابن النفيس، وسيشيع جثمانها غداً من المستشفى، ويصلى عليها في جامع الإيمان بالمزرعة عقب صلاة الظهر.

ويشار إلى أن الفنانة “حفيظ” ظُلمت في سنواتها الأخيرة، مثلها مثل “هالة حسني” التي توفيت مساء الجمعة 28 نيسان/أبريل، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، بعد أن تم إسعافها إلى مستشفى الأندلس في العاصمة دمشق.