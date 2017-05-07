معرض أبو ظبي للكتاب يستقطب 300 ألف زائر

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اختتم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب أمس الثلاثاء دورته السابعة والعشرين، بعدما استقطب أكثر من 300 ألف زائر من جمهور القراءة والشعر والأدب والثقافة، وذلك على مدار سبعة أيام شهدت مشاركة أكثر من 1320 عارضا من 65 دولة، وعقد أكثر من 900 فعالية ثقافية.

وسجلت الجهة المنظمة تميز مشاركة الصين -ضيف شرف المعرض- التي كشفت عن التقارب والعلاقة الثقافية المتينة مع دولة الإمارات، ممهدة الطريق لمزيد من التعاون الثقافي المستقبلي من خلال 300 فعالية أقامتها الصين خصيصاً للمعرض، لتفتح بذلك آفاقاً فكرية وثقافية جديدة بين البلدين.

وشهد المعرض توقيع أكثر من 500 اتفاقية تعاون بين مختلف دور النشر والكتاب والمؤلفين، ومن ضمنها العديد من الاتفاقيات مع الصين، أبرزها توقيع اتفاقية لتأسيس أول دار نشر إماراتية صينية بين الكاتبة الإماراتية فاطمة حمد المزروعي ودار إنتركونتيننتال الصينية للنشر.

وحسب المنظمين فقد وصلت قيمة مبيعات الكتب هذا العام أكثر من 35 مليون درهم إماراتي (نحو 9.5 ملايين دولار). ولقي المعرض اهتماماً إعلامياً إقليمياً وعالميا كبيرا، حيث شارك في تغطية فعالياته ما يزيد عن 300 إعلامي من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.