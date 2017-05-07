انطلاق بطولة الشطرنج للطلاب السوريين والعرب في إسطنبول

كلنا شركاء: ترك برس

برعاية مديرية التعليم الوطني التركية في إسطنبول، وبعد النجاح الأخير الذي حققه دوري كرة القدم الأول للمراكز السورية المؤقتة في إسطنبول، تقيم جمعية التربويين السوريين بطولة إسطنبول الأولى في الشطرنج لجميع الطلاب العرب والسوريين في مدارس المدينة، وذلك لما لهذه الرياضة من أهمية في البناء الذهني والفكري على عقل الطالب.

وتضم البطولة طلاب المرحلتين، الأولى من الصف الخامس وحتى الثامن والمرحلة الثانية من الصف التاسع وحتى الثاني عشر.

هذا وينطلق الدور الأول للمرحلتين من مسابقة الشطرنج اليوم السبت 6 أيار/ مايو 2017 في تمام الساعة الثانية وذلك في مدرسة أكاديمية إسطنبول السورية الكائنة في منطقة الفاتح، على أن تستكمل مباريات البطولة الأسبوع القادم.