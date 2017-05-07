حماس تنتخب هنية رئيسا لها خلفا لمشعل

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اختار مجلس الشورى العام الجديد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة وغزة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وأوضح مشعل أن مجلس الشورى انتخب هنية في ظل أجواء ديمقراطية شورية وأخوية، تنسجم مع لوائح الحركة وتعكس وحدتها، مشيرا إلى أن كل كوادر الحركة ستصطف خلف القيادة الجديدة.

وهذه المرة الأولى التي يُنتخب فيها رئيس المكتب السياسي لحماس من غزة، وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس وعلى رأسهم هنية إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح حال دون ذلك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الحركة أن المنافسة خلال الانتخابات كانت بين ثلاثة قادة هم: إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال.

ويأتي انتخاب هنية في ظرف سياسي دقيق، إذ أصدرت الحركة الأسبوع الماضي وثيقة جديدة وصفت بالمفصلية، وستشكل ما يمكن اعتباره خريطة طريق أمام مكتبها السياسي الجديد.

وكان هنية ترأس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، والتي حصدت غالبية المقاعد، ليكلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل الحكومة.

وبعد خلافات مع حركة فتح أقال الرئيس عباس إسماعيل هنية في يونيو/حزيران 2007، ومنذ ذلك الوقت يشغل هنية منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة.