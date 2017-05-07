القوات المسلحة الايرانية تنتقد الرئيس روحاني

كلنا شركاء: أ ف ب

انتقد المتحدث باسم رئاسة اركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال مسعود جزائري، تصريحات أدلى بها الرئيس حسن روحاني حول البرنامج البالستي الايراني الجمعة.

وقال الجنرال جزائري دون ذكر روحاني المرشح الى الانتخابات الرئاسية في 19 ايار/مايو، “نطلب مرة اخرى من المرشحين الى الانتخابات الرئاسية ألا يتدخلوا في المسائل العسكرية والدفاعية الحساسة”. واضاف ان “وجود قواعد بالستية تحت الأرض عنصر ردع مهم، لمواجهة الاعداء الألداء للثورة الاسلامية والشعب الايراني”.

وخلال نقاش تلفزيوني مع المرشحين الخمسة الاخرين للانتخابات الرئاسية الجمعة، اتهم روحاني، المعتدل المدعوم من الاصلاحيين، المحافظين بأنهم حاولوا تخريب الاتفاق النووي مع القوى العظمى المعقود في تموز/يوليو 2015.

وفي انتقاد نادر للحرس الثوري الذي يعد قوات النخبة في ايران، اعرب روحاني عن اسفه لانهم عرضوا صورا لقواعد تحت الارض لصواريخ بالستية، ولأنهم كتبوا رسائل ضد الاسرائيليين على صواريخ، فيما كان الاتفاق النووي يدخل حيز التطبيق في كانون الثاني/يناير 2016.

وقال روحاني “رأينا كيف كشفوا القواعد تحت الارض وكتبوا شعارات على صواريخ لتخريب الاتفاق” النووي.

وتؤكد ايران ان الاتفاق المعقود في تموز/يوليو 2015 مع القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا) لا يحظر تجارب الصواريخ البالستية، لكنها أججت مع ذلك التوترات مع واشنطن.

ويهدف الاتفاق النووي الى ضمان الطابع السلمي حصرا للبرنامج النووي الايراني، في مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

واكد المرشحان المحافظان البارزان، رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ورجل الدين ابراهيم رئيسي، انهما سيطبقان الاتفاق اذا ما انتخبا.

وقال رئيسي خلال النقاش ان “الاتفاق النووي وثيقة وطنية ويتعين علينا جميعا ان نحترمها”.

وكان قاليباف ادلى بتصريح مماثل قبل ايام.