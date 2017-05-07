من أجل إعلام موحّد…مؤسّسة إعلاميّة واحدة تجمع إعلاميّي ادلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

في خطوةٍ هي الأولى من نوعها، يسعى إعلاميّون لإنتاج جسمٍ إعلامي واحد في محافظة ادلب، يضم كافة الصّحفيين والناشطين الإعلاميين في الداخل، جمعهم مؤتمر واحد في معرة النعمان، يوم أمسٍ من أجل وضع خطّة للعمل الإعلامي.

وحضر الاجتماع أكثر من ثمانين صحفيّاً وناشطاً إعلاميّاً، والقسم الأكبر منهم يعمل مع وسائل إعلاميّة، وكان الحضور من كافة المناطق في ريف ادلب، وتم دراسة مقرّرات لجنة التحضير، وتمت المصادقة عليها والاتّفاق على تشكيل المؤسسّة العامة للإعلام.

وكان ذلك بعد مناقشات ومشاورات امتدّت لعدّة ساعات، وتم من خلالها إقرار تشكيل مكاتب، وعمل وصلاحيّات كل مكتب، وكما تم انتخاب رئيس المؤسّسة الإعلاميّة ورؤساء المكاتب.

وفي حديث خاص لـ “كلّنا شركاء”، قال أحمد عاصي مدير المؤسّسة الجديدة، إن جهود إعلاميّين على مدى عدّة أشهر اثمرت عن تشكيل المؤسّسة العامة للإعلام، والتي تضم معظم الإعلاميّين في محافظة ادلب، وذلك من أجل توحيد وتنسيق العمل الإعلامي الثّوريّ الحرّ، وتوظيفه لصالح الثّورة السّورية.

وأضاف عاصي: لقد تم تشكيل ستّة مكاتب من أجل توزيع العمل وتنسيقه، وهي المكتب الإلكتروني ومكتب التّصوير ومكتب المونتاج، ومكتب التّحرير ومكتب العلاقات العامة، ومكتب أمانة السرّ.

وعن إمكانيّة ضم ناشطين من باقي المحافظات قال مدير المؤسسة “نرحّب بكافة الإعلاميّين من باقي المحافظات، ونسعى لضمّهم في المؤسّسة، ونحاول التّواصل معهم، من أجل توحيد العمل الإعلامي في سوريا”.

ويأمل الإعلاميّون في الوصول إلى صيغة واحدة للعمل الإعلامي، بعيداً عن كل التجاذبات القائمة بين الفصائل على السّاحة السّوريّة، وبعيداً عن التّحريض، وترويج الفصائلية، وعدم إتّباع أجندات خاصّة تضرّ بالثّورة.