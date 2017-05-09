المحامي ادوار حشوة: سوريا غيرت العالم..

المحامي ادوار حشوة: كلنا شركاء

هذا العنوان ليس مني بل ورد في جريدة النيويورك تايمز في مقال للكاتبة (آني بارنارد).

ترى لكاتبة ان (الحرب السورية بامتداداتها غيرت العالم ) متجاوزة الحدود بشكل ادى الى تغيير حقيقي لامور استقرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية .

فعلى عكس ما تم بعد الحرب العالمية الثانية فان الوضع بعد الحرب السورية هو: ( القادة الطغاة في ازدياد والديمقراطية الليبرالية في حصار ).

(ان نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يضمحل مع انتشار الحروب في اكثر من بلد).

(ان المؤسسات الدولية التي شيدت بعد الحرب العالمية الثانية ككوابح لعمليات القتل الوحشي قد فشلت في ايجاد الحلول ).

هذه الاوضاع كلها اليوم كما تقول الكاتبة ناتجة بسبب الحرب السورية (وازمة اللجوء الكبرى الى اوروبا والتي مثلت اكبر التحديات التي اثرت على الانسجام والاستقرار الأوروبي وعلى القيم الاوروبية المتمثلة في حرية التنقل والحدود المشتركة وقد الهبت المخاوف على الهوية القومية والثقافة والشعور بانعدام الامن الاقثصادي وعدم الثقة بالنخب الحاكمة وبسببها خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ).

ورأت الكاتبة (ان مجلس الامن الدولي يعاني الشلل ومنظمات العون الانساني تعاني الارتباك وحتى صواريخ ترامب لم تفعل شيئا في ليل مضطرب لان النظام مدعوما من الروس استئانف سياسة الارض المحروقة ).

وقالت( ان العالم لا يسير نحو الامل بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان بل نحو النزعة القومية الضيقة والكراهية وبروز دولة الامن والاعتقال دون محاكمة ).

هذا المقال لم يكشف فقط دور الوحشية في الحرب السورية وتطورها الى حرب اقليمية ودولية بل كشف سقوط منظمات الامم المتحدة وعودة اوروبا الى التقوقع القومي والحدود القومية والكراهية لكل ما هو غيرها .

لقد كانت سياسة الهرب من مواجهة هذه الهجمة الوحشية في البدايات سببا لتغيير في العالم الذي تصاعد فيه الارهاب والتطرف الديني وازدادت الهجرة فهل كثير اذا قالت الكاتبة ان وحشيتنا غيرت العالم ؟

هذا هو السؤال