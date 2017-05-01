عشرات القتلى لقوات النظام على جبهة الزلّاقيات شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي العشرات من عناصر وضباط قوات النظام وميليشياته مصرعهم أمس السبت 6 أيار/مايو، خلال محاولتهم السيطرة على قرية الزلاقيات في ريف حماة الشمالي.

تصدت كتائب الثوار لمحاولات قوات النظام وميليشياته السيطرة على قرية الزلاقيات لليوم الثاني على التوالي، فبعد قصف عنيفة مكثف من قبل الطيران والمدفعة الثقيلة على مواقع كتائب الثوار في القرية، تقدمت قوات النظام وميليشياته وسيطرت على عدة نقاط في القرية.

وشنّت كتائب الثوار هجوماً معاكساً، واستعادت السيطرة على كامل القرية، بعد اشتباكات استمرت لأكثر من 12 ساعة، لقي خلالها أكثر من 25 عنصراً من ضباط وعناصر قوات النظام وميليشياته مصرعهم.

ونشر جيش العزة تسجيلات مصورة يظهر فيها استهداف مجموعتين لضباط وعناصر قوات النظام على جبهة الزلاقيات بصواريخ تاو، ومقتل عدد منهم، كما نشر تسجيلاً مصوراً يظهر فيه تدمير عربة (بي إم بي) محملة بالعناصر والذخيرة.

وأعلنت الفرقة الوسطى الاستيلاء على دبابة لقوات النظام في قرية الزلاقيات، كما أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية استيلاءها على دبابة ثانية في ذات القرية.

وتزامنت المعارك على جبهة الزلاقيات بقصف عنيفة استهدف ريف حماة الشمالي، فقد وثّق ناشطون (77) غارة جوية استهدفت أمس مدينة اللطامنة وقرية الزلاقيات، منها (47) غارة من الطيران الحربي تضمنت (13) غارة من الطيران الروسي شن فيها (4) غارات بالقنابل العنقودية.

كما شن الطيران المروحي (30) غارة بالبراميل المتفجرة، بالإضافة لتعرض قرية الزكاة لغارتين بالصواريخ من الطيران الحربي.

وتركز القصف المدفعي والصاروخي من عدة معاقل لقوات النظام على قرية الزلاقيات ومدينة اللطامنة، حيث تعرضتا لمئات القذائف والصواريخ، كما طال القصف المدفعي والصاروخي أيضا مدينة كفرزيتا وقريتي لطمين ومعركبة.