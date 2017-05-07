مجزرةٌ في الطبقة ومعارك مستمرة تشهدها أحياؤها الجديدة

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 18 مدنياً، جلّهم أطفال ونساء، جراء قصفٍ جويٍ استهدف مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي منذ عدة أيام، في حين تشهد أحياء المدينة الجديدة معارك مستمرة بين تنظيم “داعش” والميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات) والتي تسعى للسيطرة على المدينة.

ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” على حسابات الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء 18 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال، قالوا إنهم قضوا في مجزرة ارتكبها طيران التحالف منذ عدّة أيام، جراء استهدافه منزلاً سكنياً في شارع فلسطين في مدينة الطبقة.

وأشاروا إلى مقتل أربعة عناصر من تنظيم “داعش” جراء غارة شنها طيران التحالف أمس على منزل “إبراهيم الزعيتر” في بلدة هنيدة بريف الرقة، واستهدفت غارات مماثلة كازية الفرسان في قرية دبسي فرج، وأخرى استهدفت المنطقة الواقعة بين فرن العنيزان وفروج البيان وسط شارع القطار في مدينة الرقة

وشنّ طيران التحالف أمس غارات مكثفة، بالإضافة لقصف مدفعي عنيف من قبل الميلشيات الكردية، استهدف منطقة الأحياء في مدينة الطبقة التي تشهد اشتباكات عنيفة بين “داعش” والميليشيات الكردية، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، والتي كانت تنص على انسحاب التنظيم باتجاه مدينة الرقة، بحسب ناشطي حملة “الرقة تذبح بصمت”.

أسماء ضحايا المجزرة في مدينة الطبقة:

1-عبد الجليل محمد دلو 48 سنة

2-صالحة أحمد دلو 44 سنة

3-الطفلة أمينة عبد الجليل دلو 13 سنة

4-الطفل محمد عبد الجليل دلو 11 سنة

5-الطفلة شهد عبد الجليل دلو 9 سنوات

6-الطفل حمزة عبد الجليل دلو 5 سنوات

7-الطفل عهد عبد الجليل دلو 7سنوات

8-خالد محمد عبد الجليل دلو 46 سنة

9-آمنة احمد دلو 38 سنة

10-محمد خالد دلو 19 سنة

11-أمينة خالد دلو 17 سنة

12-الطفلة فاطمة خالد دلو 13 سنة

13-الطفل عمر خالد دلو 5 سنوات

14-الطفلة ريم خالد دلو 7 سنوات

15-عيوش عبد الجليل دلو 50 سنة

16-عبد الرزاق المرعي “السناني” 50 سنة

17-بيان عبد الرزاق المرعي 17 سنة

18-الطفلة روان عبد الرزاق المرعي 13 سنة