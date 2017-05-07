قوات النظام تستغل (التهدئة) وتهاجم الصمدانية شمال القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

حاولت قوات النظام والميلشيات الموالية اقتحام بلدة (الصمدانية) شمال القنيطرة مساء أمس السبت 6 أيار/مايو، مستغلة دخول اتفاق مناطق (تخفيف التصعيد) حيز التنفيذ، والذي يشمل المناطق المحررة في محافظة القنيطرة.

وقال الناشط عبد السلام الجولاني لـ “كلنا شركاء”، إن قوات النظام وميلشيا حزب الله، حاولوا مساء أمس مباغتة كتائب الثوار في ريف القنيطرة الشمالي، بشن هجوم معاكس على بلدة الصمدانية، ترافق مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام في اللواء 90، استهدف البلدة.

وأكد أن كتائب الثوار تصدت لمحاولات قوات النظام والميلشيات الموالية له اقتحام البلدة، واستهدفت مواقع تلك القوات عقب الهجوم الفاشل بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وأشار الجولاني إلى أن محاولة قوات النظام تأتي ضمن سلسلة من المحاولات للسيطرة على البلدة، بدأتها منذ أكثر 20 يوما، حيث دفع تصعيد قوات النظام في المنطقة، وسقوط قذائف على القسم المحتل من هضبة الجولان، الجيش الإسرائيلي لاستهداف مواقع قوات النظام شمال القنيطرة أربع مرات نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

وبدورها نعت الصفحات الموالية النقيب (عامر الأطرش/خان شيخون)، وقالت إنه أحد ضباط الفرقة السابعة في قوات النظام، وقد لقى مصرعه في معارك ريف القنيطرة الشمالي.