الإعداد لإخلاء جرحى من الفوعة مقابل آخرين من جنوب دمشق

زيد المحمود: كلنا شركاء

يتجهز اليوم الأحد، جرحى من بلدات جنوب دمشق للخروج إلى إدلب، مقابل خروج جرحى آخرين من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين في ريف إدلب، وذلك ضمن اتفاق (المدن الأربع).

وأفاد ناشطو تجمع “ربيع ثورة” العامل في الجنوب الدمشقي، بأن تجهيزات من قبل هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك لإخلاء الجرحى والمصابين من منطقة شمال غرب مخيم اليرموك إلى مدينة إدلب في الساعات القليلة القادمة، ضمن اتفاق (المدن الأربع).

وأوضحت إذاعة “شام إف إم” الموالية أنه من المقرر خروج 19 حالة صحية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل خروج 19 حالة من بلدات جنوب دمشق، ضمن اتفاق البلدات الخمسة (كفريا ـ الفوعة ـ يلدا ـ ببيلا ـ بيت سحم)، حيث سيتم إجلاء الحالات الصحية عبر سيارات إسعاف الهلال الأحمر السوري وبإشراف حكومة النظام.

ويشار إلى أن اتفاق (المدن الأربع) يقضي بإخراج جميع عناصر هيئة تحرير الشام وعائلاتهم من المخيم باتجاه إدلب، حيث تسيطر الهيئة في مخيم اليرموك من بداية المخيم حتى مستشفى فايز حلاوة “شارع راما”، بالإضافة لساحة الريجة وأجزاء من شارع الـ 15، وبعض الحارات من شارعي حيفا وصفورية ونقاط أخرى.

وأشار ناشطو تجمع “ربيع ثورة” إلى أن تنظيم “داعش” يحضّر لشن هجوم جديد على مواقع هيئة تحرير الشام شمال غرب مخيم اليرموك بغية السيطرة عليها، حيث بدأ التنظيم في الأيام القليلة الماضية بإقامة سواتر ترابية جديدة في محيط شارع حيفا وشارع لوبية، ويحشد عناصره على محاور شارع الـ 15 وصولاً إلى شارع الـ 30.