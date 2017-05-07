(الوطني الكردي) يفتتح مكتبه في القامشلي بتجمع احتجاجيّ

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

تجمع عشراتٌ من مؤيدي وأنصار المجلس الوطني الكردي بعد ظهر اليوم الأحد أمام مقره الذي أغلقته قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية قبل اسبوع بحجة عدم وجود ترخيص له.

وأثناء التجمع قام أنصار المجلس بفتح المقر الرئيسي للمجلس في المدينة وبحضور إعلاميٍّ مكثف.

وقالت “فصلة يوسف” القيادية في المجلس الوطني الكردي في سوريا، اليوم أمام التجمع، إن “حزب الاتحاد الديمقراطي يستهدف الإرادة الكردية”، مؤكدة أن الأعمال التي يقوم بها تأتي في إطار إنهاء الحياة السياسية في “كردستان سوريا”، إضافة إلى قمع الحريات العامة وهو ما يسبب التهجير القسري وصولاً إلى إغلاق مقرات ومكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه مستهدفا بذلك وأد القضية القومية الكردية في كردستان سوريا”.

وكانت الأمانة العامة للمجلس قد أصدرت أثرها بياناً دعت للتجمع احتجاجاً على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) وأذرعه العسكرية، وجاء فيه “إن المجلس الوطني الكردي في سوريا، في الوقت الذي يدين ويرفض بشدة هذه الاعمال الإرهابية، فهو يناشد في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقوى الكردستانية والدول الكبرى ذات النفوذ بالضغط على (ب ي د) للكف عن هذه الممارسات تحت ذرائع وحجج محاربة داعش واتخاذ ذلك ذريعة لهم في مصادرة الحياة المدنية والسياسية في كردستان سوريا”.

وجاء في البيان أيضاً “ويؤكد المجلس الوطني الكردي لجماهيره الاستمرار في النضال على نهجه القومي بكافة السبل الديمقراطية والسلمية، كما يدعو جماهيره إلى وقفة احتجاجية تنديداً بهذه الممارسات والأعمال الرعناء أمام مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في القامشلي وذلك يوم الأحد”.