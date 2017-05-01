حضورٌ رسميّ وفنيّ خجول في تشييع (نجاح حفيظ)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

شيع العشرات من أقارب وأصدقاء الفنانة الراحلة نجاح حفيظ اليوم الأحد في دمشق، وسط غيابٍ تامٍّ لمسؤولي النظام، وحضورٍ خجولٍ لزملائها في الوسط الفني، الذين اكتفوا بنعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موالون للنظام في دمشق، إن الحضور اقتصر على سبعة أشخاص فقط من الوسط الفني، وهم عارف الطويل وتولاي هارون وجمال نصار ومأمون الفرخ، إضافة إلى نائب نقيب الفنانين هادي بقدونس.

في المقابل، لم يشهد تشييع (فطوم) من مشفى النفيس بدمشق أي حضورٍ لمسؤولي حكومة النظام، حيث اكتفى وزير الإعلام رامز ترجمان ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارا بإرسال أكاليل ورد دون حضورهما.

وكانت نجاح حفيظ قد توفيت أمس السبت، عن عمر 76 عاماً متأثرة بمرضها بعد أربعة أيام على نقلها إلى مستشفى ابن النفيس في دمشق. وشيعت الفنانة من حي المزرعة في العاصمة، وأقيمت الصلاة عليها في جامع الإيمان.

وكانت قناة “الميادين” أشارت إلى أن “حفيظ” كانت تنتقد النقابة وزملاءها الذين تجاهلوا وجودها وهي حية، متهمة إياهم بانعدام الوفاء لها كواحدة من الرواد المؤسسين للدراما السورية التي كانت معها في أرفع مكانة.