مصرع العميد الركن يحيى بالوش في حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعى موالو النظام في مدينة اللاذقية مساء اليوم الأحد، العميد الركن يحيى بالوش، الذي لقي مصرعه في معارك قرية “الزلاقيات” في ريف حماة الشمالي، التي أعلنت قوات النظام سيطرتها عليها.

وقال موالون للنظام إن قذيفةً مصدرها كتائب الثوار في محيط تلّ الزلاقيات أودت بحياة العميد بالوش القيادي البارز في الفرقة الثامنة لقوات النظام، إلى جانب ثلاثةٍ آخرين من عناصره.

وكانت قوات النظام أعلنت في وقتٍ سابقٍ اليوم سيطرتها على التل الاستراتيجي الواقع شمال مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي، وذلك في ثالث أيام الحملة العسكرية التي شنّتها قوات النظام على المنطقة.

ولقي العشرات من عناصر وضبّاط قوات النظام وميليشياته مصرعهم أمس السبت 6 أيار/مايو، خلال محاولتهم السيطرة على القرية، حيث تصدت كتائب الثوار لمحاولات قوات النظام وميليشياته للسيطرة عليها.

ونشر جيش العزة تسجيلات مصورة يظهر فيها استهداف مجموعتين لضباط وعناصر قوات النظام على جبهة الزلاقيات بصواريخ تاو، ومقتل عدد منهم، كما نشر تسجيلاً مصوراً يظهر فيه تدمير عربة (بي إم بي) محملة بالعناصر والذخيرة.