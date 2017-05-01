زوجة عباس النوري مطلوبةٌ للخدمة الإلزامية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشفت الكاتبة عنود الخالد، زوجة الفنان السوري عباس النوري، عن إصدار سلطات النظام لمذكّرة بحثٍ بحقّها على أنّها متخلّفةٌ عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام.

ونقلت شبكة “دمشق الآن” الموالية للنظام عن الخالد قولها إنّ إدارة التجنيد غيّرت اسمها من “عنود” إلى “عبود”، وبناءً عليه اعتبرته اسماً مذكّراً وعممت اسمها على أنها مطلوبة للاحتياط.

وقالت الكاتبة إنها اكتشفت الأمر عندما حاولت استصدار وثيقة “غير محكوم” حيث رفضت سلطات النظام منحها الوثيقة حتى تتم تسوية ملفها لدى إدارة التجنيد.

وأضافت أنها أخبرت الموظف المسؤول أنها أثنى وأنه لا يترتب عليها الذهاب للجيش، فرد الموظف: “بعرف بس مع ذلك لازم تروحي تسوي وضعك بالتجنيد و يكفوا البحث عنك، بعدين بتاخدي ورقة لاحكم عليه”.

وتابعة زوجة النوري ساخرةً “خايفة روح و يدفّعوني بدل، أو يفرزوني على شي حاجز أو جبهة… شو بتنصحوني أخدم على أساس البكالوريا أو الجامعة أو التاسع”.