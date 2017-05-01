تفجيرٌ يستهدف حافلة مبيتٍ في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

أصيب ثلاثةٌ على الأقل، من عناصر قوات النظام جراء انفجار عبواتٍ ناسفة بحافلة مبيتٍ تقلّ جنود النظام من السويداء إلى دمشق.

وقال الناشط خالد القضماني إن خمس عبوات ناسفة انفجرت بحافلة المبيت متسببةً بإصابة ثلاثة من عناصر بجروح متفاوتة وهم (يعرب أبو لطيف، أنور شغلين، رائد شغلين).

وأضاف الناشط لـ “كلنا شركاء” بأن التفجير وقع في منطقة (كوع حدر) على الطريق الدولي دمشق ـ السويداء، على نقطةٍ تبعد أقل من 500 مترٍ عن حاجز يتبع ميلشيا (الدفاع الوطني) المتخصص بتحصيل “الأتاوات” المالية من السيارات بحجة ضريبة (الترفيق).

ولفت القضماني إلى أنّ المنطقة كانت قد شهدت مجموعة من العمليات خلال الأسابيع الماضية كان أخرها استهدف الطريق برشاشات الثقيلة الأسبوع الماضي مما أدى لتوقف الحركة عليه.

على صعيد آخر، استمرت قوات النظام باستهداف ريف السويداء الشرقي بالمدفعية الثقيلة، بحسب الناشط سامي الأحمد الذي قال لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع سيطرة كتائب الثوار كل من بلدة (الأصفر) وتل (صعد) شرقي السويداء بالمدفعية الثقيلة من مواقعها في مطار (خلخلة العسكري) شمال السويداء.

و أضاف أن قصف قوات النظام يأتي بعد يومين من محاولة قوات النظام وميلشيا (الدفاع الوطني) السيطرة على المنطقة ، حيث أن كتائب الثوار تمكنت من التصدي لمحاولات قوات النظام ، وتمكنت من الحاق خسائر في صفوف القوات المهاجمة.