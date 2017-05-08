6 قتلى لقوات النظام في جبل الشيخ غرب دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

لقي العديد من عناصر النظام مصرعهم في منطقة الزيات بسفح جبل الشيخ جراء اشتباكات عنيفة خاضها الثوار ليلة السبت-الأحد، حيث تحاول قوات النظام إحكام السيطرة على منطقتي الزيات والظهر الأسود بغية فرض حصار كامل على بلدة بيت جن ومزارعها في غوطة دمشق الغربية.

وأوردت وكالة إباء المقربة من هيئة تحرير الشام التي تقاتل إلى جانب فصائل ثورية في المنطقة إن ستة عناصر من الفرقة السابعة لقوا مصرعهم إثر اشتباكات عنيفة على محور “الزيات”، بالإضافة لقنص عنصرين قُتل أحدهم وأصيب الآخر.

وكانت مجموعة تابعة لـ “حزب الله” اللبناني وقعت منذ أيام في كمين نصبه ثوار بيت جن بعد محاولة المجموعة التسلل في المنطقة لكن أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار ألغام أرضية.

وفي مطلع العام الحالي عقد العديد من بلدات جبل الشيخ اتفاق مصالحة مع النظام كان من بينها منطقة تل الزيات لكن الثوار سرعان ما شنوا هجوما عنيفا أدى لاستعادتهم تل الزيات والظهر الأسود.

وتهدف العمليات العسكرية التي تديرها قوات النظام وحزب الله وميليشيا فوج الحرمون على المنطقة التي تعتبر شديدة التحصين إلى تشديد الحصار على بيت جن وإجبار المنطقتين (تل الزيات والظهر الأسود) على عقد اتفاق مصالحة وفقا لنشطاء.