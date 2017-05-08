13 لاجئا فلسطينياً قضوا الشهر الماضي بسبب الحرب في سوريا

كلنا شركاء: محمد ماجد- الأناضول

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا مقتل 13 لاجئا فلسطينيا خلال نيسان/أبريل الماضي، جراء الحرب المندلعة على الأراضي السورية.

وقالت المجموعة (غير حكومية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، مساء الأحد، إن “5 لاجئين قضوا في مدينة دمشق، و3 بدرعا (جنوبي)، ولاجئا في حماة (وسط)، فيما لم يعرف مكان 4 آخرين لقوا حتفهم أيضا”.

ولفتت المجموعة إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب النزاع الدائر في سوريا منذ العام 2011، بلغ 3 آلاف و488 ضحية، بحسب إحصاءاتها حتى تاريخ اليوم.

وبحسب تقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف لا يزالون مقيمين بسوريا، 95 % منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، مقرها لندن، انطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية وتوثيقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.