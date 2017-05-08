(التشليح) مصدرٌ لتمويلها… ميليشيا (سرايا الدفاع الذاتي) تنتشر على طرق التهريب في السويداء

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

كشفت مصادر محلية في محافظة السويداء عن انتشار ميليشيا جديدة في المنطقة تحت اسم “سرايا الدفاع الذاتي”، التي تعتمد في تمويلها على حواجز نصبتها على بعض طرق المحافظة الرئيسة تفرض “أتاوات” على البضائع المارة عبرها، وهو ما بات يعرفه السوريون بمصطلح (التشليح).

وقال ناشطو شبكة (السويداء 24) إنّ عناصر هذه الميليشيا هم من أبناء المنطقة، وتتحدد مهمتها بفرض الأتاوة المالية على سيارات التهريب خصوصا السيارات التي تنقل مادة “المازوت الداعشي” من بادية السويداء إلى عمق المحافظة أو باتجاه محافظة درعا.

ولفت المصدر إلى أن عناصر هذه الميليشيا لا يمتلكون أي مرجعية سياسية أو دينية، عكس بقية الفصائل المنتشرة في المحافظة، وقد أطلقوا على نفسهم مسمى “الدفاع الذاتي” وذلك في سبيل حصولهم على صبغة رسمية.

أحد هذه الحواجز يتواجد على الطريق الواصل بين بلدتي عرمان وصلخد، بحسب ناشطي الشبكة، ويفرض مبالغ مالية على السيارات التي تنقل مادة المازوت ومواد مهربة أخرى.

وعن مصير الأموال الطائلة التي يجنيها عناصر هذه الميليشيات على حواجز (التشليح)، أوضحت الشبكة أنّ عناصر الميليشيا يتقاسمونها معظم المبالغ فيما بينهم، بينما يذهب جزءٌ منها لأعمال خدمية وخيرية في منطقة تواجد الحاجز، وعزت ذلك بأنهم يحاولون استعطاف أهالي المنطقة المستائين من تواجدهم.

وفي المقابل، يتهم الأهالي معظم هؤلاء العناصر بسوء خلقهم وعلاقاتهم المشبوهة في تهريب كل ما يعود عليهم بالنفع، وطالب البعض باتخاذ جميع الأساليب الممكنة لردع هذه العناصر من كشف أسمائهم والضغط عليهم اجتماعياً، علّهم يتوقفون عن ممارساتهم التي تثير القلق.