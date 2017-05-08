رسالة من بشار الأسد لزعيم كوريا الشمالية.. ماذا جاء فيها؟

كلنا شركاء: عمر النجار- عربي21

بعث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، أن الأسد أعرب عن “شكره العميق” للزعيم الكوري الشمالي، بسبب “مساعدة” الأخيرة لسوريا في أزمتها.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن الوكالة الكورية الشمالية، أن الرسالة حملت شكرا آخر لكيم جونغ أون، على تهنئته للأسد بمناسبة إعادة انتخابه أمينا قطريا لحزب البعث في سوريا.

وأبدى الأسد ارتياحه في الرسالة، للتوافق بين البلدين في سبل الحل للأزمة السورية، “عبر الطرق السلمية والحوار الوطني”.

إضافة إلى “الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وحماية مصالح الشعب السوري، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة”.

يشار إلى أن دمشق، وبيونغ يانغ، تتمتعان بعلاقة جيدة، تعززت خلال السنوات التي أعقبت الثورة السورية.