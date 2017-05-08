كيف تفاعل السوريين مع نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

مضر الزعبي: كلنا شركاء

تفاعل السوريين بشكل كبيرٍ مع نتائج الانتخابات الفرنسية، التي انتهت بفوز (إيمانيول ماكرون) على حساب مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي (مارين لوبان)، وجاء تفاعل السوريين غير المسبوق لمجموعة من الأسباب يكاد يكون أهما رغبتهم بممارسة حق الانتخاب كباقي شعوب الأرض وإيصال مرشحيهم إلى سدة الحكم، عدا عن التواجد الكبير للاجئين السوريين في فرنسا.

الإعلامي السوري غسان ياسين علق على الانتخابات الفرنسية بتدوينة على (الفسيبوك) قال بها “لحظة انطلاق الثورات في بلادنا حلمنا بلحظات أجمل من هذه، كنا قاب قوسين أو أدنى من الانشغال بانتخاباتنا وديمقراطيتنا”.

وأضاف ياسين “لن نرضى بأن نكون متفرجين على انتخابات الآخرين، يوما ما.. سيكون لنا انتخاباتنا وأفراحنا، هذا وعدنا لأنفسنا وللأجيال القادمة.. ووعد الحر دين”.

بدروه قال الدكتور يحيى العريضي معلقاً على النتائج بأسلوب ساخر “لو اختلت مشيئة المولى، ونجحت في فرنسا تلك المرأة الصفراء، لكانت باريس مربط……” في إشارة إلى رأس النظام (بشار الأسد).

بينما كتبت الدكتورة سميرة مبيض على صفحتها في فيسبوك “وعي الشعوب هو الأقدر على العودة بأي بلاد نحو المسار السليم لما فيه استقرارها”.

في المقابل، علق بعض السوريين على فوز (ماكرون) بنوع من الفكاهة فكتبت السيدة سامرة زيتون “طبعاً أول المهنئين لماكرون زوجته، التي تكبره بـ ٢٤ سنة، هي نصيحة لكل ست عليكي ان لا تفقدي الامل”.

تفاعل السوريين مع نتائج الانتخابات الفرنسية لم يقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن علم الثورة السورية كان متواجدا في ساحات العاصمة الفرنسية (باريس)، وذلك تعبيرا عن فرحهم بخسارة اليمين المتطرف المناهض للاجئين.