وليد المعلم يردّ على تحذيرات الأردن: سيجدون الجواب المناسب

معتصم الطويل: كلنا شركاء

ردّ وزير الخارجية في حكومة وليد المعلم على تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية، بخصوص الدفاع عن حدودهم من العمق السوري، بأنها بعيدة عن الواقع متوعداً بالردّ في حال تقدمت قوات الأردن في الداخل السوري.

وأضاف المعلم في مؤتمرٍ صحفي اليوم: “وإذا فعلوا فسيجدون الجواب المناسب… إننا لسنا في وارد مواجهة مع الأردن لكن إذا دخلت قواتها دون تنسيق مع دمشق سنعتبرها معادية”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية “محمد المومني” قال أمس الأحد، إنهم سيدافعون عن حدودهم بالعمق السوري إذا اقتضى الأمر ذلك، لافتاً إلى أن الأردن وقف على الحياد بشأن مناطق وقف التصعيد.

وجدد المعلم خلال المؤتمر الصحفي تأييد حكومته لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم التوقيع عليها في اجتماع استانا، مشترطاً تحقيق “الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30-12- 2016 وبين جبهة النصرة والتنظيمات المتحالفة معها وكذلك داعش”.

وشدد الوزير في حكومة النظام على ضرورة إخراج الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار لـ “جبهة النصرة” من مناطقها حتى يمكن اعتبارها “مخففة التوتر”.

كما أكد المعلم على عدم وجود قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن “الضامن الروسي” أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق.