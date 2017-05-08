رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: بشار الأسد هو الحلّ المناسب لنا

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اعتبر قائد سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن بشار الأسد هو “الحل المناسب” بالنسبة لإسرائيل في المرحلة الحالية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دان حالوتس، قوله: “الأسد هو الحل المناسب بالنسبة لنا حاليًا”.

وأضاف حالوتس: “ينبغي على إسرائيل أن تتركه (الأسد) لإنهاء عمله ضد (من أسماها بـ) المجموعات الإرهابية التي تحارب ضده أولًا”.

ولفتت وكالة الأناضول التركية إلى أن بشار الأسد يتخذ حجة مواجهة التنظيمات الإرهابية، وبينها تنظيم داعش، ذريعة لقمعه الثورة الشعبية المتواصلة ضده منذ العام 2011، مشيرةً إلى وجود دلائل عدة تشير إلى وجود تنسيق بين ذلك النظام والتنظيم.

وتولى حالوتس، المولود في إسرائيل لأب من أصل عراقي وأم من أصل إيرانية، مناصب عدة في الجيش الإسرائيلي آخرها رئاسة أركان الجيش في الفترة ما بين 2005-2007.