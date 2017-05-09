النفط يرتفع مع توقعات بتمديد اتفاق (أوبك) لخفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم، بعد انخفاضات الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيخفضون المزيد من إنتاجهم في محاولة لتخفيض المخزونات العالمية التي لا تزال مرتفعة.

وساعد انتخاب “إيمانويل ماكرون” رئيسا جديدا لفرنسا في تخفيف المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم تموز/ يوليو بنسبة 1.04% إلى 49.61 دولار للبرميل، وارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 0.97% إلى 46.67 دولار للبرميل.

وكان النفط قد انخفض بأكثر من 6% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانت ضغوط البيع قد أشعلتها المخاوف من أن أعضاء “أوبك” لن يمددوا اتفاق خفض الإنتاج عندما يجتمعون في 25 أيار/ مايو.

ووفقا لشركة “جي بي سي إنيرجي”، فإن ما لا يقل عن 40% من صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام البالغة 1.2 مليون برميل يوميا في شباط/ فبراير، تتدفق إلى آسيا وإن التقارب الأخير بين مؤشري “برنت” و”دبي” قد يؤدي إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى آسيا في أيار/ مايو.

ويراقب المستثمرون بيانات واردات النفط الخام في الصين لشهر نيسان/ أبريل التي ستصدر اليوم وكانت الواردات قد سجلت ارتفاعا قياسيا في شهر آذار/ مارس، ويقول معظم مراقبي السوق الصينية إن نمو الواردات سيكون معتدلا هذا العام نظرا لتباطؤ الاقتصاد ووضع الحكومة مجموعة من القواعد الجديدة التي تعيق مصافي التكرير المحلية عن الاستيراد.