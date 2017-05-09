حاكم عجمان يجمع بين سوري وابنه بعد فراق 6 سنوات

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مع أب سوري وابنه قام سموه بجمع شملهما بعد فراق دام 6 سنوات.
واحتضن الابن اباه وبدا الاثنان في البكاء في مشهد مؤثر ، وتقدم الأب بالشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذه اللفتة الإنسانية الكبيرة.
حاكم عجمان يجمع بين سوري وابنه بعد فراق 6 سنواتhttps://t.co/2Glzngi3mM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pQergubdHd
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2017
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