حاكم عجمان يجمع بين سوري وابنه بعد فراق 6 سنوات

كلنا شركاء: البيان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مع أب سوري وابنه قام سموه بجمع شملهما بعد فراق دام 6 سنوات.

واحتضن الابن اباه وبدا الاثنان في البكاء في مشهد مؤثر ، وتقدم الأب بالشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذه اللفتة الإنسانية الكبيرة.