صعود ست بورصات عربية مع عودة ارتفاع أسعار النفط

مقابل هبوط البحرين ومسقط والأردن

كلنا شركاء: أحمد سليمان- الأناضول

ارتفعت ست بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، مع تفاؤل معنويات المستثمرين بعد عودة أسعار النفط للصعود مجدداً، بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: “تعافت بعض أسواق الأسهم من وتيرة الهبوط السابقة، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر حادة دفعت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ عدة أشهر”.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز، بنسبة 0.39%، إلى 49.29 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.37%، لتغلق عند 46.39 دولاراً للبرميل.

وتوقعت شركة “الماسة كابيتال”، في تقرير حديث وصل “الأناضول”، أن يظل النفط هو المحرك الأساسي لأداء أسواق الأسهم الإقليمية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن تحركات أسعار النفط الحالية ستنعكس على زيادة الحذر الاستثماري، وحجم التداول الضعيف.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.05% إلى 12825.38 نقطة، وسط عمليات شراء قوية من قبل الأجانب على الأسهم القيادية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.96% إلى 6627.57 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 1.18%، فيما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 1.39% وسط صعود مؤشرات 11 قطاعا يقودها النفط والغاز.

وارتفعت أسواق الإمارات، وزاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.23% إلى 3391.67 نقطة مع ارتفاع أسهم “إعمار مولز” بنسبة 1.2% و”داماك” بنسبة 1.16% و”أرابتك القابضة” بنسبة 0.66%.

وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.17% إلى 4578.22 نقطة بفضل الأداء الإيجابي على أسهم “اتصالات” و”الدار العقارية” و”دانة غاز”.

وعوضت بورصة قطر جانب محدود من خسائرها السابقة وزاد مؤشرها العام بنسبة 0.18% إلى 9851.77 نقطة، بفضل مكاسب أسهم “المستثمرين” بنسبة 1.62% و”صناعات” بنسبة 1.31% و”أوريدو” بنسبة 1.29%.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة بارتفاع قدره 0.11% إلى 6864.54 نقطة بفضل الحراك على أسهم المصارف يقودها “الراجحي” بنسبة 0.3%.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.21% إلى 1322.08 نقطة وسط هبوط جماعي للأسهم المتداولة، يقودها “مؤسسة ناس” بانخفاض جاوز 3.5%.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.17% إلى 5440.93 نقطة مع تراجع أسهم “نسيج عمان” و”الغاز الوطنية” و”الخليجية للخدمات” بنحو 9.57% و7.62% و4.55% على الترتيب.

وتراجعت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.02% إلى 2165.97 نقطة بدفع رئيسي من تراجع بعض الأسهم الكبرى.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.05% إلى 12825.38 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.96% إلى 6627.57 نقطة.

دبي: بنسبة 0.23% إلى 3391.67 نقطة.

قطر: بنسبة 0.18% إلى 9851.77 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.17% إلى 4578.22 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.11% إلى 6864.54 نقطة.

وتراجع أسواق:

البحرين: بنسبة 0.21% إلى 1322.08 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.17% إلى 5440.93 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.02% إلى 2165.97 نقطة.