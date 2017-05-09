ممرات آمنة للاجئين من الحدود الأردنية إلى محافظات سوريا

كلنا شركاء: أخبار الآن

كشفت مصادر أردنية، بأنه تم إبلاغ المملكة بإقامة ممرات آمنة من حدودها الشمالية إلى العاصمة دمشق والمحافظات السورية القريبة من الحدود.

وأوضحت المصادر أن تلك المعلومات تم تسليمها إلى ممثلي الأردن في اجتماع “أستانة 4” ، والذي عقد في العاصمة الكازاخية، وحضره الأردن كمراقب قبل شهر نحو.

وأشارت إلى أن إبلاغ الأردن بهذه المعلومات يأتي في إطار محاولة التخفيف من عبء اللجوء على موازنته وبنيته التحتيه التي تضررت من استيعاب أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل 6 أعوام.

وقالت، إن الأردن سيخير اللاجئين في المخيمات أو المغادرة إلى بلداتهم عن طريق الممرات الآمنة.

وأضافت المصادر، أن الأردن كان يسلك هذا السلوك في السنوات الأخيرة قبل إغلاقه حدوده مع سوريا وإعلانها منطقة عسكرية مغلقه بسبب تفجير في شهر يوليو (حزيران) الماضي، الذي استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً للجيش الأردني يقدم خدمات للاجئين السوريين في مخيم الركبان، وأسفر عن استشهاد 6 جنود وإصابة 13 آخرين، مشيرة إلى أن الأردن كان يقوم بتوفير حافلات لنقل اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ممرات آمنة على الحدود.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم قصف أي هدف عسكري تتواجد فيه الممرات الآمنة باستخدام الطائرات على مدار الساعة لتمكين اللاجئين من العودة إلى مدنهم وقراهم.

وقالت أن المناطق الآمنة التي يجري الحديث عنها في “أستانة 4” من المرجح أن لا يشارك فيها الأردن، بسبب موقفه الرافض للمشاركة في أي جهد عسكري في الأراضي السورية.

بيد أن هذه المصادر أكدت أن الأردن لا يمانع من أي جهد دولي للمساهمة في إنشاء هذه المناطق الآمنة، والممرات الآمنة التي تؤمن عودة اللاجئين إلى بلداتهم في سوريا.