(أمينة عرنوق) تنسحب من هيئة التنسيق

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلنت السيدة أميمة عرنوق انسحابها من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي.

وكتبت عرنوق، عضو في قيادة فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية، على صفحتها في الفيس: ( انسحب نهائيا من هيئة التنسيق الوطنية، اقتضى التنويه).

وكان أعضاء فرع المهجر في هيئة التنسيق قرروا انتخاب ماجد حبو رئيساً في الفرع في عام 2015 خلفاً لـ ( هيثم مناع) الذي قدم استقالته من رئاسة الفرع، وعلى أثر ذلك جرت تعيينات جديدة في الفرع، فيما قال أحمد عبد العظيم حينها ان هيثم مناع سيقبى رئيساً فخرياً لفرع هيئة التنسيق في المهجر.