دي مستورا: جولةٌ جديدةٌ من محادثات جنيف بعد أسبوع

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه سيستأنف محادثات السلام بين حكومة النظام والمعارضة في جنيف في 16 أيار/مايو الجاري بعد نحو أسبوع.

وعبّر دي ميستورا في بيان نقلته “رويترز” عن أمله في التطبيق الكامل للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا في آستانة الأسبوع الماضي بإنشاء مناطق “لخفض التصعيد” في سوريا “مما سيؤدي إلى خفض كبير لتصعيد العنف ويساعد في تهيئة مناخ يفيد المحادثات السياسية السورية-السورية في جنيف.”

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخية أستانا، يقضي بإنشاء “مناطق لتخفيف التصعيد” بين الأطراف، تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار كان دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسبق أن أشاد دي ميستورا، الذي كان حاضراً في أستانا، بالاتفاق، واصفا إياه بـ “الخطوة الإيجابية المهمة والواعدة في الاتجاه الصحيح” لتخفيف التصعيد.

وقال مكتبه، الاثنين، إن الوسيط الأممي أعرب عن أمله الأسبوع الماضي في أن اتفاق أستانا “سينفذ بالكامل، الأمر الذي سيخفف التصعيد العنيف بشكل كبير، ويساعد في تشكيل بيئة مواتية للمحادثات السياسية بين الأطراف في جنيف”.