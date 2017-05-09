6 سيارات تقلّ جرحى مخيم اليرموك وصلت إلى إدلب

محمد كساح: كلنا شركاء

وصلت في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الاثنين، إلى محافظة إدلب، مجموعةٌ من الجرحى بعد مغادرتهم منطقة غربي مخيم اليرموك تنفيذا للمرحلة الثانية من اتفاق “المناطق الأربع”.

وتحدثت وكالة إباء المقربة من هيئة تحرير الشام عن وصول 6 سيارات إسعاف تقل 13 مصابًا من مخيم اليرموك إلى مدينة إدلب، في إطار تنفيذ الاتفاق.

ويقضي الاتفاق بإخلاء المنطقة التي تبلغ قرابة 2 كم مربع غربي المخيم والتي يحاصرها تنظيم داعش منذ بداية العام الحالي بسبب سيطرة هيئة تحرير الشام عليها.

وفرض التنظيم حصارا شبه كامل على قرابة 200 مقاتلا من الهيئة إضافة لـ 40 أسرة من سكان المنطقة رفضت المغادرة مع بدء الحصار.

وفي وقت سابق أوضحت إذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام أنه من المقرر خروج 19 حالة صحية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل خروج 19 حالة من بلدات جنوب دمشق، ضمن اتفاق البلدات الخمسة (كفريا ـ الفوعة ـ يلدا ـ ببيلا ـ بيت سحم)، حيث سيتم إجلاء الحالات الصحية عبر سيارات إسعاف الهلال الأحمر السوري وبإشراف حكومة النظام.

وبالفعل خرج الجرحى من الطرفين أمس تمهيدا لعملية إخلاء غربي مخيم اليرموك وبلدتي الفوعة وكفريا شمالي البلاد.