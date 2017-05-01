فضيحةٌ تطال عقيداً في الفيلق الخامس اقتحام

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

تداول ناشطون في السويداء صورةً لضابطٍ برتبة عقيد من مرتّبات الفيلق الخامس – اقتحام التابع لروسيا، وقالوا إن فضيحةً طالته بعد اكتشاف محادثاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت شبكة (السويداء 24) التي يديرها ناشطون من السويداء، مساء أمس الاثنين، أنّ صوراً لمحادثات العقيد عدنان الرضوان انتشرت على مواقع التواصل، كما نشروا صورةً يظهر فيها الجزء العلويّ من جسد العقيد المذكور عارياً.

ونقلت الشبكة عن الناشط الذي نشر الصور في مجموعات مواقع التواصل قوله إن العقيد رضوان يتجاوز عمره 50 عاماً وينحدر من حمص، وكان ضابطاً في الجيش الشعبي بمدينة صلخد جنوب المحافظة قبل انتقاله إلى الفيلق الخامس وخروجه من السويداء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رضوان حاول ابتزاز العديد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم، حيث حصل الناشط على صور لمحادثات المذكور يحاول فيها تهديد وابتزاز بعض الفتيات من السويداء وقام بنشرها على إحدى المجموعات مع صور له.

وأثارت هذه الصور والمحادثات سخطاً شديداً لدى عشرات المعلقين من أبناء السويداء بحسب الشبكة، حيث طالب المعلقون بـ “القصاص منه ومحاسبته”، كما اعتبر البعض منهم أن ما فعله العقيد إهانة كبيرة.