قتلى لقوات النظام بكمينٍ في غوطة دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن “جيش الإسلام” اليوم الثلاثاء عن سقوط قتلى لقوات النظام جنوبي الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد وقوعهم في كمينٍ للثوار.

وقال المكتب الإعلامي لـ “الجيش” في بيانٍ مقتضبٍ إن مقاتلين منه استدرجوا عناصر النظام على جبهة “بيت نايم” جنوب الغوطة، و”قتلوا عدداً من جنود العدو وسيطروا على النقاط المحيطة”.

ونشر المصدر صوراً في البيان صورةً لجثتين من عناصر قوات النظام، إلا أنه لم يذكر أنها من ضمن قتلى النظام اليوم. كمما نشر صوراً لعناصره وقال إنها توثق جانباً من الاشتباكات مع عناصر قوات النظام أثناء الكمين.

وكان “جيش الإسلام” أيضاً أعلن بالأمس عن التصدّي لمحاولة اقتحام قوات النظام تبعها قصف عنيف على الجبهة ذاتها في الغوطة الشرقية.