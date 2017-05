سوريون يوقعون على عريضةٍ ترفض اتفاق المناطق الأربع

وليد غانم: كلنا شركاء

أطلق ناشطون سوريون في ألمانيا حملةً للتوقيع على عريضةٍ موجّهةٍ للأمم المتحدة، ترفض أي مشروعٍ أو اتفاقٍ يهدف إلى التغيير الديموغرافي في سوريا، خاصة ما بات يعرف باسم “اتفاق المناطق الأربع”.

وشددت العريضة التي طالب مصدروها التوقيع عليها على موقع الحملات الاجتماعية (آفاز)، على رفض أي مشروع أو اتفاق من شأنه تمكين المخطط الإيراني وحلفاؤه داخل سورية الهادف لتغيير ديموغرافي طائفي في سوريا، وذلك كما تجلى مؤخراً وبشكل واضح في الاتفاق الأخير حول ما بات يعرف باتفاق المدن الأربع (الزبداني – مضايا – كفريا – الفوعة).

واتهم مطلقو العريضة من يخطط ويقبل ويوقع على هكذا مشاريع بالخيانة، كونه يعلم بأن “الغاية منها إحداث تغيير ديموغرافي وشرخ عسكري يمكن العدو المتمثل بحزب الله والميليشيات الإيرانية من السيطرة على هذه المناطق لتنفيذ مشروع عسكري طائفي وجغرافي لتغيير الحدود الدولية المتعارف عليها لممارسة نشاطات معادية للثورة أو لإقامة كيان معادي لها وللشعب السوري”.

وطالب العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2254/ الذي ينص على فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة من أي جهة كانت، والسماح بعودة كافة السوريين الذين نزحوا من مناطق سكناهم تحت وطأة الحرب والقصف والحصار.

وشددت على رفض أي مشروع انفصالي تحت أي مسمى كان، منوهةً أنه ليس من حق أي فصيل عسكري أو تيار سياسي الانفراد بالقرارات المصيرية السورية التي تخالف تطلعات الشعب السوري.

وناشد مطلقو الحملة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الالتزام بالمسؤوليات بحق كافة الشعوب بتقرير مصيرها التي تنص عليها مبادئ إنشائها.

https://secure.avaaz.org/ar/petition/lmm_lmtHd_hyyt_Hqwq_lnsn_UN_HRW_l_llthjyr_l_lltGyyr_ldymwGrfy_No_to_ethnic_cleansing/

We, the people of Syria, strongly reject any effort or agreement that would enable the Iranian plans and their allies within Syria to change sectarian demography. In Syria, it was recently demonstrated in the final agreement which is known as ” the agreement of four cities “(Zabadani, Madaya, and Kafia). On behalf of Syrian citizens, we accuse all who plan, accept, and sign such agreements (knowing that the ultimate goal of such agreements is to implement a demographic and military rift that enables the enemy such Hezbollah and Iranian militaries to control these areas and change international boarders). They are recognized for hostile activities and for establishing entities that hostile Syrian civilians and to fight the revolution. We recognize these people as betrayers to Syrian people and our homeland. We call for the implementation of security consul resolution 2254 that calls for lifting the siege on all besieged areas from any party, also for the return of all Syrian people that immigrated because of the war and siege. We also state that no military faction or political trend has the right to solely speak for Syrian citizens and to take important decisions that conflict with Syrian vision and interests, We appeal to United Nations and security council to abide by the responsibility of all people enriched in the principle of their establishment. We affirm that the Syrian people who revolted in 2011 against alasad regime will not accept to keep the current regime of replace with similar mentality. A regime that insist on establishing his state of freedom and justice while their people are scarifying and dying.

Wir, die Menschen in Syrien, lehnen jede Anstrengung oder Vereinbarung ab, die es den iranischen Plänen und ihren Verbündeten in Syrien ermöglichen würde, die sektiererische Demographie zu ändern. In Syrien wurde vor kurzem in der endgültigen Vereinbarung gezeigt, die als “die Vereinbarung von vier Städten” (Zabadani, Madaya und Kafia) bekannt ist. Im Auftrag der syrischen Staatsbürger beschuldigen wir alle, die solche Vereinbarungen planen, akzeptieren und unterzeichnen (wissen, dass das Ziel dieser Vereinbarungen darin besteht, einen demografischen und militärischen Riss zu implementieren, der es dem Feind ermöglicht, dass die Hisbollah und die iranischen Militärs diese Bereiche kontrollieren und sich verändern Internationale Boarder). Sie sind für feindliche Aktivitäten anerkannt und für die Gründung von Entitäten, die syrische Zivilisten feindselig sind und die Revolution zu bekämpfen. Wir erkennen diese Menschen als Verräter an das syrische Volk und unsere Heimat. Wir fordern die Umsetzung der Sicherheitskonsul‐Resolution 2254, die die Belagerung auf allen belagerten Gebieten von jeder Partei fordert, auch für die Rückkehr aller syrischen Menschen, die wegen des Krieges und der Belagerung eingewandert sind. Wir sagen auch, dass keine militärische Fraktion oder politische Tendenz das Recht hat, nur für syrische Bürger zu sprechen und wichtige Entscheidungen zu treffen, die mit der syrischen Vision und Interessen in Konflikt stehen. Wir appellieren an die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat, die Verantwortung aller betroffenen Menschen zu wahren Das Prinzip ihrer Gründung. Wir behaupten, dass das syrische Volk, das im Jahr 2011 gegen alasad Regime auflehnte, nicht akzeptieren wird, das gegenwärtige Regime von ersetzen mit ähnlicher Mentalität zu halten. Ein Regime, das darauf besteht, seinen Zustand der Freiheit und Gerechtigkeit festzulegen, während ihre Leute kriechen und sterben. Dementsprechend.