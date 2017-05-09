وكالة: (داعش) يعلن عن ذبح ضابطٍ روسيٍّ وبلده تنفي

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ذكر موقع سايت الإلكتروني المتخصص بمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن تنظيم داعش بثّ شريطاً مصوراً يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روسي أمسك به التنظيم في سوريا.

وأشارت وكالة “رويترز” أن الفيديو كان باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة ونشر في اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية. ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية ويحث العملاء الروس الآخرين على الاستسلام.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح عنصرٌ من داعش الرجل بسكين “وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر”.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل ولم يتضح متى تمت عملية القتل.

وقال فيكتور أوزيروف وهو سناتور روسي يرأس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد إن وزارة الدفاع ستتحقق من صحة الفيديو.

وأضاف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء “حتى لو تبين أنه ملفق فيجب ألا يمر دون الانتباه”.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنباء ذبح ضابط روسي على يد التنظيم في سوريا، بحسب ما نقلته “رويترز” عن وكالاتٍ روسية، مشيرةً إلى أن وزارة الدفاع الروسية لم ترد على طلب رويترز التعليق.