بشار الأسد: لا تصدقوا كل وقف إطلاق النار الذي يحصل إنها مراحل مؤقتة

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

في تصريحاتٍ غير معلنةٍ، نقلت صحيفةٌ لبنانيةٌ مقرّبةٌ من حكومة النظام عن بشار الأسد قوله “لا تصدقوا كل وقف إطلاق النار الذي يحصل إنها مراحل مؤقتة والجيش العربي السوري استعاد قوته”، متوعداً بالاستقالة إذا لم يسيطر على كلّ مساحة البلاد خلال عامين.

جاء ذلك في تصريحاتٍ أدلى بها بشار الأسد للبنانيين زاروه بحسب صحيفة “الديار” المقرّبة من حكومته، واعداً إياهم بأنه “سيحرر سوريا كلها من الجماعات المسلحة الارهابية والتكفيرية”.

وأضاف بشار الأسد “لدينا دعم حزب الله وروسيا ومقاتلون جاؤوا لنصرة سوريا من الدول العربية، ومخطط أردوغان وقطر والسعودية فشل نهائيا، والاردن لا يستطيع فعل اي شيء”، مؤكداً أن الحشد الشعبي العراقي يدعم جيشه على الجبهات وأنه “من الآن وحتى سنتين سيحرر سوريا كلها ويعيدها كما كانت”.

وتابعت الصحيفة في نقل تصريحات بشار الأسد الذي توعّد بدخولٍ قريبٍ لدير الزور والرقة ثم إدلب، أما في ريف دمشق فالخطة هي السيطرة على حرستا ودوما وحي جوبر، زاعماً أن لهم خطة سرية و”سننهيهم نهاية تامة”.

ووضع بشار الأسد، بحسب الصحيفة إطاراً زمنياً للسيطرة التامة على سوريا، حيث قال “إذا لم أحرر سوريا خلال سنتين سوف أستقيل، لكني واثق 100 في المئة بتحرير سوريا من الإرهاب ولا تنظروا الى شيء من مفاوضات وغيرها فالخطة الحقيقية هي تحرير سوريا من الارهابيين والتكفيريين واعادة دور سوريا كما كان ودورها الاقليمي ولم اتصالح مع الرئيس التركي اردوغان لانه تسبب بقتل الشعب السوري، اما السعودية فستندم كثيراً”.

اقتصادياً، قال بشار الأسد إن لدى نظامه احتياط كبير من الودائع بالعملات الاجنبية لم يستعملها وسيتم استعمالها عندما تدق الساعة لإعمار سوريا كلها وان روسيا تزود سوريا بالأسلحة وكل يوم تزداد قوة جيشه الضاربة، مضيفاً “وسننتهي من هؤلاء الاوباش في الجماعات المسلحة ونطردهم من قرى ومدن سوريا وبعد إعادة اعمار سوريا سنفتح الباب لإعادة النازحين السوريين”.

وأضاف في هذا السياق “لقد وقعنا مع الشركة الروسية (غاز بروم) عقد استخراج الغاز من الساحل السوري وسنكون ثالث دولة في العالم تصدر الغاز وهذا وحده سيؤمن إعمار سوريا كلها، إضافة الى الاحتياط الكبير من العملات الاجنبية الذي معنا إضافة الى تحقيق الازدهار والعمل لكل السوريين”.