قوات النظام تحرق حقول القمح في محيط خربة غزالة شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أحرقت قوات النظام أمس الإثنين 8 أيار/مايو، مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي الزراعية في محيط مدينة خربة غزالة شرق درعا، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري لتلك القوات جنوب المدينة.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي، إن قوات النظام أحرقت حقول القمح في سهول مدينة خربة غزالة أمس، وذلك بالتزامن مع محاولات قوات النظام التقدم جنوب المدينة، والتي بدأتها منذ ثلاثة أيام.

وأضاف الزعبي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام هي من كانت قد ضغطت على المزارعين مطلع العام الجاري لزارعة أراضيهم في المنطقة، حيث وجّهت حينها تهديدات بمصادرة الأراضي التي لا تُزرع في محيط المدينة، ما دفع معظم مزارعي المدينة إلى زراعة حقولهم.

وأشار إلى أن التطورات في المدينة مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي 2 أيار/مايو، عندما أقدمت قوات النظام على افتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة كتائب الثوار جنوب المدينة، وتبعها محاولات تقدم لقوات النظام باتجاه السهول الجنوبية للمدينة، حيث دارت اشتباكات عنيفة أدت لمقتل أربعة من الثوار.

وأكد الزعبي أنه على الرغم من اتفاق تخفيض التوتر الموقع مطلع الشهر الجاري، إلا أن قوات النظام واصلت تصعيدها في محيط المدينة باستهداف البلدات المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، حيث استهدفت (علما ـ الغارية الغربية ـ الغارية الشرقية ـ الصورة).