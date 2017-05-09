جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا تعلن عن قيادتها السياسية المؤقتة

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن أسماء 43 عضواً من قيادتها السياسية المؤقتة ممن هم خارج سوريا ليكونوا معلنين وعلى أن تبقى لائحة أسماء القيادة السياسية في الداخل في سائر المدن والمحافظات طي الكتمان حالياً حرصاً على أمنهم وحياتهم.

وأوردت الجبهة في بيانٍ حصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ أمس الاثنين، أن أسماء القيادة السياسية في الداخل السوري وكذلك لوائح أسماء القيادة العسكرية ستكون متاحة حصراً أمام بعض الدول للاطلاع على سير ونشاط عمل الجبهة في الداخل على مستوى جميع المدن والمحافظات.

وأشار البيان إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني “ستنطلق واعتباراً من هذا اليوم لوضع اللمسات العملية لتفعيل عمل ونشاط قيادة وطنية وسياسية واعية على مستوى كل مدينة وبلدة ومحافظة سورية للانطلاق ضمن رؤية استراتيجية وخطة عمل وطنية لمواجهة كل التحديات وملفات الإعاقة أمام إرادة الشعب السوري وعلى رأسها داعش وأخواتها وتفكيك جبهة النصرة وتوابعها وإسقاط أي ارتباط لهم بالحراك الثوري والوطني إلى جانب مواجهة إيران وأدواتها على الأراضي السورية”.

وإليكم بيان إعلان أسماء القيادة السياسية المؤقتة لـ ” جبهة الإنقاذ الوطني في سورية “

جبهة الإنقاذ الوطني في سورية

“منصة الشعب السوري”

إعلان أسماء القيادة السياسية المؤقتة

8 أيار/مايو 2017

شعب سورية العظيم

أيها المواطنون والمواطنات ..

الأخوة والأخوات في الداخل السوري وفي الشتات وفي مخيمات الإذلال والإهانة

بني وطني

أمام تسارع الأحداث والفشل المتلاحق ووصول سورية إلى أعلى درجات الخطر ورفع الغطاء الدولي عن الأسد ونظامه ولمواجهة مشاريع بلقنة وتفتيت سورية التي تسعى لها بعض القوى كان لا بد من الانطلاق بعمل جبهة الإنقاذ الوطني في سورية للوقوف أمام جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

نتشرف بأن نعلن اليوم عن مجموعة من الأسماء ( 43عضواً ) من القيادة السياسية المؤقتة لجبهة الإنقاذ الوطني في سورية وقد تم اختيار بعضاً من أعضاء الجبهة ممن هم خارج حدود الوطن ليكونوا معلنين وعلى أن تبقى لائحة أسماء القيادة السياسية في الداخل في سائر المدن والمحافظات طي الكتمان حالياً حرصاً على أمنهم وحياتهم وسير عمل الجبهة داخل وطننا المحتل ولا بد من التنويه إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني في سورية بقيادتيها السياسية والعسكرية والهيئة العامة تضم شخصيات من جميع أطياف الشعب السوري دون أي استثناء أو تمييز.

إن لوائح أسماء القيادة السياسية في الداخل السوري وكذلك لوائح أسماء القيادة العسكرية ستكون متاحة حصراً أمام بعض الدول للاطلاع على سير ونشاط عمل الجبهة في الداخل على مستوى جميع المدن والمحافظات ونشير إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني ستنطلق واعتباراً من هذا اليوم لوضع اللمسات العملية لتفعيل عمل ونشاط قيادة وطنية و سياسية واعية على مستوى كل مدينة وبلدة ومحافظة سورية للانطلاق ضمن رؤية استراتيجية وخطة عمل وطنية لمواجهة كل التحديات و ملفات الإعاقة أمام إرادة الشعب السوري وعلى رأسها داعش وأخواتها و تفكيك جبهة النصرة وتوابعها وإسقاط أي ارتباط لهم بالحراك الثوري والوطني إلى جانب مواجهة إيران وأدواتها على الأراضي السورية.

ولا بد من التأكيد على ضرورة الاستنفار الوطني لمواجهة مشاريع التهجير الديمغرافي والعبث بالوحدة الوطنية والترابية والتشديد بأن معاناة أهلنا اللاجئين والنازحين السوريين على رأس أولوياتنا وسنعمل بكل طاقاتنا للتخفيف من مأساتهم وعلى رأسها قضية اللاجئين في عرسال وضرورة إيجاد حل سريع لعودتهم إلى مناطق آمنة في سورية .

إن القيادة الوطنية والسياسية على مستوى جميع المدن والمحافظات ستنطلق لتجهيز الأطر والكوادر والكفاءات والشخصيات الوطنية لتشكيل المجالس المحلية والبلدية و لإدارة جميع مؤسسات وإدارات الدولة التي يجب أن تكون في أعلى درجات الجهوزية ومستعدة لتولي مسؤولياتها مع اليوم الأول لانطلاق مرحلة ما بعد الأسد وندعو بعقول وقلوب مفتوحة كل الشخصيات و القوى الوطنية و السياسية في الداخل والخارج والتي تؤمن أن المشروع الوطني هو الحل للتعاون والتنسيق ودون أي إقصاء أو تهميش باستثناء الجناح المتطرف والقاتل للنظام و أمراء الحرب وتجار الدم والدين والفاسدين لدى كل الأطراف.

نحن نسعى أن تكون جبهة الإنقاذ الوطني ملتقى كل الأطياف المجتمعية والقوى والأحزاب والتيارات على الثوابت والأهداف الوطنية للتشاور والتنسيق والتعاون ضمن الرؤية الوطنية والأجندة الوطنية بعقول وقلوب مفتوحة.

كما ندعو الجميع للتعاون يداً بيد لدعم تشكيل المجلس العسكري لقيادة المرحلة الانتقالية و حكومة الخبراء والبرلمان الانتقالي ودعم ومساندة عمل قوات الردع العربية ـ الدولية المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار وضبط الأوضاع وأمن الحدود ومكافحة التطرف والإرهاب.

اليوم وبعد ست سنوات مضت نحن أمام حركة مجتمع عميقة غير قابلة للردع و نحن في حالة وعي وإعادة تقييم لكل المفاهيم بعد نهاية وسقوط مرحلة الشعارات والأوهام و نمتلك رؤى متقدمة للتعامل مع المتغيرات الحاصلة و للواقعية السياسية بالتزامن مع إعادة صياغة الأفكار والمفاهيم والقيم.

لسنا بوارد المنافسة مع أحد لكننا اليوم أصبحنا قادرين أن نقول أنه يمكننا التعاون لنشكل البديل عن الأسد ونظامه، غايتنا إدارة و ضبط الأضرار في عمل جماعي ضمن رؤية وطنية متكاملة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل سورية ضمن الإطار والمفهوم الوطني ونحن لا نرى أن السلطة غاية أو هدف بل وسيلة لتحقيق مصالح ومطالب كل السوريين ودون أي تمييز.

إخلاصنا خلاصنا

فهد المصري

المنسق العام

جبهة الإنقاذ الوطني في سورية

القيادة السياسية المؤقتة لجبهة الإنقاذ الوطني في سورية

فهد المصري

د. كمال اللبواني

د.نجيب العدل

القسيسة دعد عيسى معماري

السيدة هند بوظو

السيد شلومو بيصو ـ رجل أعمال

السيد ستيفن بربر ـ رجل أعمال

السيد سمير الكيلاني ـ رجل أعمال

الشيخ محمد عبود السلطان

الشيخ خالد عبد الكريم الساري

الشيخ عبد الكريم فرج الزوين

الشيخ نبيل الدندل ـ ضابط سابق

العميد عبد الكريم صبوح ـ ضابط سابق

السيد عبد الله السيد – ضابط سابق

السيد حبيب ايوب – ضابط سابق

المهندس خالد الطويل

المهندس خالد العوض

المهندس أسعد الشهابي

المهندس غسان الشيخ

د.أدهم باشو

د.مصطفى محمد حجي

د.أحمد قزيز

د.زهير الأحمد

د.عناد سليمان

د.زهير ابراهيم

أ. د.عبد الكريم العوض رئيس المرصد السوري لحرية الرأي والتعبير

الأستاذ المحامي سليم زينو

الأستاذ المحامي محمد مصطفى مرشحة

الأستاذ المحامي أنور الأحمد

الأستاذ المحامي منير الأحمد

الأستاذ المحامي محمد عبد الكريم

الأستاذ المحامي أحمد مطر

الأستاذ المحامي محمد بركات

السيد مشهور حمشو

السيد صقر الطويل

الأستاذ خالد السباعي

الأستاذ سليمان كرو

الأستاذ حسام نجار

السيد خليل صابر

السيد عبد الغني داوود

السيد عبد الغفور عبد العزيز

السيد عمرو محمد الغضبان

السيد خليفة المزعل